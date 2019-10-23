水利專家、前內政部長李鴻源今年初受台中市長盧秀燕之邀，曾到筏子溪勘查，肯定台中市府對筏子溪的治理方法。（盧金足攝）

立委張廖萬堅協調經濟部水利署與台中市政府水利局，朝向以專案方式，分三年盡速完成筏仔溪全段整治。（盧金足攝）

為加速完成筏子溪完成全段整治，立委張廖萬堅多次協調經濟部水利署與台中市政府水利局，朝向以專案方式，分三年盡速完成筏仔溪全段整治。今年成功爭取4億預算，辦理第一階段協議價購，同意辦理協議價購的土地所有權人已完成產權移轉，並於23日辦理徵收價金發放，讓筏子溪早日成為台中市宜人的親水空間，發揮防洪及生態、休閒功能。

張廖萬堅表示，筏子溪是台中市的門戶大河，流經大台中心臟地帶，隨著高鐵、高速公路、台74線興建完成，使整個筏子溪周邊環境趨於複雜，但難能可貴的是在生態調查中，筏子溪人保有相當豐富的生態環境，也是市區的都會區中還有生態的唯一河川，更體現出筏子溪不同的價值。

張廖萬堅強調，筏子溪自2002年開始整治多年，但五權西路以北到台灣大道之間，以及大雅區段，卻因經費問題，遲未進行徵收整治，經多次協調終於敲定，自今年起以專案方式，分三年完成筏子溪全段整治的最後一段。

前內政部長李鴻源今年初到筏子溪勘查時，肯定台中市府對筏子溪的治理方法，治理河川運用生態方法先進，讓生活汙水變成景觀用水，而景觀用水也能涵養生態，進而成為溼地生態公園，進一步結合環境教育，還具防洪、防汛功能，一舉多得。

水利署第三河川局預定於2020年及2021年繼續籌措經費辦理用地價購，以及後續治理計畫，為此，張廖萬堅說，日前向行政院長蘇貞昌質詢，並獲得會在三年內盡速完成全段徵收整治的承諾。

(中時 )