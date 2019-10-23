金馬影帝李康生演出恐怖片《馗降：粽邪2》，在片中化身鍾馗，必須扛30公斤的服裝道具在身上，還要跳鍾馗的步伐，相當折騰人，不過最麻煩的是在他開臉上身的過程，必須全程緘默、不能說話，因為鍾馗是鬼王，氣場自然會吸引「好兄弟」靠攏，演鍾馗同時也得設法騙過好兄弟。

最初李康生得知要演鍾馗，自己相當緊張，一方面也怕準備不足，當時他正在跑威尼斯影展，請劇組錄老師跳鍾馗步伐的影片邊看邊學，進組開拍後，為了讓鬼王能跟影帝間能相安無事，《粽邪2》不僅延請第一集《粽邪》的臥龍白雲任宗教顧問，在片場壓陣，另找來兩位師姐在李康生身上下結界，避免靈體入侵，陣仗完備。

而在李康生畫臉的過程，一旁沒有人敢說話，現場氣氛肅靜，結果反倒是他自己破功，不小心開口叫了同事的名字，他話才剛說完就意識到大事不妙，打破了禁忌，一瞬間頭就開始暈眩，工作人員趕緊請師父來幫他做法處理。

李康生鍾馗扮相首度曝光，鬼王登場氣勢凌人。（華影國際提供）

電影監製鄒介中透露，會由李康生演出鍾馗，其實是冥冥中註定，「選角前有一位會通靈的師姐就預言，能演出鍾馗的人身材不高、皮膚黝黑、雙眼有神，我跟導演心裡有底那就是李康生。」之後超過10位來試鏡的演員中，就屬李康生的八字跟命格最重，能夠扛起鍾馗的天命，一夥演員到台中的鍾馗廟擲筊，果然李一人獨擲連5聖盃，相當不可思議。

目前電影已殺青，李康生表示這次是他拍過最辛苦的一次，有很多新的嘗試，因為他堅持演鍾馗不用替身，全都想要自己來，開拍前跟師父學跳鍾馗，光是手勢就高達2、30種，片中還他有打戲，更有吊鋼絲的戲碼。

除了李康生跟之前曝光的女主角許安植之外，據知新進演員陣容還有雷洪，雷洪在片中演出李康生跟陳博正兩位法師的師父，戲分吃重；另還有甫入圍金馬最佳新導演的陳雪甄，她能演能導，這次演出許安植的阿姨，家庭戲不少。《馗降：粽邪2》全片大多數在台中取景，一度大舉封街拍攝，規模更勝前作，電影預計明年上映。

(中時 )