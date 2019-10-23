啟用迄今18年的板樹體育館不少設備年久失修，更淪為出清大拍賣的場地。（體育處提供／許哲瑗傳真）

新北市議員江怡臻日前邀集教育局體育處、區公所等單位，針對板樹體育館的轉型與升級規畫，與地方居民雙向對談。（許哲瑗攝）

啟用迄今18年的板樹體育館不少設備年久失修，更淪為出清大拍賣的場地，市議員江怡臻日前邀集在地里長及居民展開座談，她建議，捷運萬大線未來將在此設站，盼能結合社會住宅、公托公幼、演藝廳等設備轉型，或升級為國際性體育場館，提升使用價值；教育局表示，將搜集相關意見後重新規畫。

中華里長張美珠認為，板樹體育館雖腹地廣大，但館內設備年久失修且缺乏特色，近年多用來舉辦造勢活動、新北市府的小型活動，甚至淪為跳樓大拍賣的場地，略顯可惜，就連館外的極限運動等特色設備也逐年荒廢，若能結合公托公幼，可降低新手爸媽的負擔，也帶動周邊發展。

彭厝里長黃嘉祥則認為，應著重於改善館內設備，讓板樹體育館增加國際性比賽，提升知名度；文林國小、樹林國小、樹人家商等多位家長會長代表則建議，可規畫為結合運動設施的演藝廳，提供學校及社團更多表演場域。

江怡臻指出，板樹體育館位在板橋、樹林及土城交界，未來捷運樹林線LG14站在此設站後，帶來便利交通，雙北市長侯友宜、柯文哲要聯手申辦2030年亞運比賽，盼能透過轉型計畫，將板樹體育館打造為符合賽會標準的國際性場館，吸引更多人流，帶動周邊商機。

教育局體育處指出，目前正在搜集地方意見，結合國有地、民間資源等整體規畫，讓園區的空間與功能發揮最大效益。

(中時 )