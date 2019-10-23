台中市府推動《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，提高建築物垂直綠化比例，降低熱島效應、減緩空汙，創造城市綠化。（盧金足攝）

台中市盧秀燕推動《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，獲建築業熱烈響應，其中「精銳Garden One」2000坪基地留設1400坪花園，猶如住在花園裡，都發局23日表示，已有10多家建商申請，還有10多家排隊掛號，目前以單元2低密度區域最多，但因垂直綠化設施（即景觀陽台）部分，不列保存登記，不計價需由建商吸收，台中市不動產開發公會與建商建議，綠化面積應納入計價的坪數，鼓勵開發商加入減少熱島效應的綠化行列。

都發局長黃文彬指出，每年大概有400個案件經由市府都市設計審議，如有一半案件申請宜居設施，包括垂直綠化設施、複層式露台，預估每案平均約增加100顆樹，共可增加2萬顆樹，依內政部《建築基地綠化設計技術規範》，一個建案約增加6噸固碳量，即能增1200噸固碳量。

以一座鄰里公園種200棵喬木計算，如此數量每年生產100座鄰里公園，降低空氣汙染，增進都市景觀，達到維護生態環境效益。

綠海取勝，7期密度高，頂級豪宅圈移往低密度單元2，兼得綠意與繁華的公益路生活圈，順勢成為最夯地段，「精銳Garden One」通過《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，廣達2000坪基地，留設1400坪花園，社區坐擁私家湖泊與大花園，綠化率成為市場競爭力。

黃文彬強調，起造人需於領得使用執照前繳納回饋金，其中6成供後續社區宜居建築設施管理維護使用，4成做為宜居建築研究發展、特色景觀綠能發展補助、都市發展等費用，創造城市多元立體綠化。

(中時 )