國民黨中常會今天通過開鍘「草協聯盟」發起人李正皓、資深媒體人鄭佩芬黨籍，據悉，下周三中常會將開鍘參選新北市立委的「郭家軍」李縉穎、參選彰化立委但拒絕柯文哲拉攏的全國總工會理事長陳杰兩人黨籍；「雙李」將成為國民黨在2020立委選戰中，因違紀參選而遭開除者。

據指出，國民黨中常會今天無異議通過考紀會提報開除李正皓、鄭佩芬黨籍案，工作人員讀完提案後，吳敦義詢問有無異議，與會中常委無人反對，以掌聲表達贊成。不過有中常委詢問李縉穎、陳杰已宣布參選且設立競選總部，為何不開除兩人的黨籍？

考紀會主委魏平政解釋，原本上周考紀會討論李正皓、鄭佩芬案時，一併討論「雙李」違紀參選立委案，有人主張要「朋友越多越好、敵人越少越好」，建議先向雙李確認是否非選不可，因此最後決定請考紀委員周守訓出面向雙李確認，經周回報雙李無意退選，因此本周將召開考紀會，預計送下周三中常會核備。

據指出，考紀會原訂本周四召開，但因委員人數不足，將於周五召開委員會，依新北市黨部、彰化縣黨部建議，開除雙李黨籍，送交下周三中常會通過。

黨務人士說，李縉穎的父親是前國民黨立委李嘉進，李嘉進原本參加新北市立委第10選區黨內初選，後來退出，由市議員林金結出線，獲黨提名。林金結曾是前國民黨立委盧嘉辰擔任土城市長時的秘書，因鴻海總部設在土城，盧與林與鴻海創辦人郭台銘都是好友，兩人都曾陪郭董搭郭董的私人飛機「灣流號」到大陸迎媽祖。

這次林金結獲國民黨提名，挑戰民進黨現任立委吳琪銘，兩人實力伯仲間，不料李縉穎加入戰局，且成為第一位「郭家軍」的立委參選人，本月上旬郭台銘、李嘉進及盧嘉辰連袂向選民推薦李縉穎，以「郭家軍第1棒」公開造勢，國民黨新北市黨部隨即通過開除李縉穎黨籍，提送中央考紀會；至於李嘉進、盧嘉辰，新北市黨部則未祭出黨紀。

參選彰化縣立委第2選區的全國總工會理事長陳杰，曾任彰化市長、立委、國民黨中常委，目前是國民黨中央委員，也是促成前主席洪秀柱挑戰深綠選區、台南立委第6選區的推手。

黨務人士說，陳杰在國民黨彰化第2選區立委黨內初選過程，質疑初選對手資格有問題而拒絕繼續初選，不過縣黨部請示黨中央後仍完成初選民調，據以提名縣議員張瀚天，挑戰尋求連任的綠委黃秀芳。柯文哲的台灣民眾黨曾多次接觸陳杰，希望陳杰披民眾黨戰袍，但未獲陳杰接受。

國民黨中央上月籌設全國勞工後援會，開會通知也納入陳杰，不過陳杰赴日本參加國際勞工組織會議，並未出席該場籌備會。本月初陳杰在各工會理事長陪同下，舉辦競選總部入厝儀式，宣布「我才是正藍軍」，矢言為彰化縣民及全國勞工爭取福利，藍營選將鬧雙胞正式浮出檯面，縣黨部隨即決議開除陳杰黨籍，提送中央考紀會。

(中時 )