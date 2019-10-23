國民黨總統參選人韓國瑜今天回應民眾訴求時，同意儘量在3000公尺以上高山廣設升旗台。行政院發言人Kolas Yotaka表示，很多高山是原住民的聖山，韓國瑜若想在高山升旗，要先徵詢原住民族同意。

Kolas說，台灣有很多3000公尺以上的高山是原住民族的聖山，例如大霸尖山是泰雅族的聖山、玉山是布農族的聖山、大武山是排灣族的聖山，呼籲韓國瑜在做類似的決策前要先尊重原住民族。

她表示，我們都愛國，都尊敬國旗，但山林有它的原貌，升旗不一定要在山頂，更別說今天韓國瑜已承諾會系統性、計畫性的在每一座3000公尺以上高山頂升旗。一位總統候選人在沒有通盤思考的前提下就任意同意這種高風險的倡議，令人擔憂。

她也呼籲韓國瑜跟行政院一起「向山致敬」，若堅持當選後一定要每天在高山頂升旗，也請照顧自己的安全，並維持山區的清潔。

(中時 )