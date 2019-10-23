美國原打算從把撤出敘利亞東北部的軍隊，調往伊拉克西部執行反恐任務，不過伊拉克軍方22日反駁上述說法，稱不准美軍留守當地。美國國防部長艾斯珀23日抵達伊拉克首都巴格達，討論美軍部署當地的問題。伊拉克防長沙馬里指出，該批美軍將於4周內離開。

伊拉克聯合行動指揮部22日發布聲明指，撤出敘利亞的約1000名美軍已獲准進入伊拉克庫德地區，但未獲在境內部署的許可，只能從伊拉克過境，逗留期限不明。艾斯珀其後表示，與沙馬里商討目前計劃讓美軍經伊拉克撤出敘利亞的細節問題，強調「美軍無意在伊拉克無限期停留，最終目標是為了送美國士兵們回家」。

美國目前在伊拉克約有5000名駐軍，有報導指美方想「至少暫時」增加在當地的部署。艾斯珀早前稱，該批軍人將主要協助伊拉克防禦並打擊極端組織「伊斯蘭國」（IS）２個任務，又聲稱已跟伊方談過。俄羅斯克里姆林宮23日批評，美軍撤出敘北是背叛庫德族部隊之舉。

(中時 )