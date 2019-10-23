班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）憑自製自演的影集《梅爾羅斯》（Patrick Melrose）奪得的英國電視學院獎(BAFTA TV Awards)最佳男主角。飾演橫跨數十年的創傷憂鬱貴公子，他說：「一直以來，梅爾羅斯就是我夢寐以求的角色，但他瘋癲又神智不清的狀態產生不同的性格分裂，這對任何演員來說都是一個地獄般的挑戰，也是我演出過最複雜且困難的角色，能夠詮釋他的人生真的非常興奮。」

《梅爾羅斯》改編自英國知名作家愛德華聖奧賓（Edward St Aubyn）半自傳式的暢銷小說，此著作也被BBC評選為100部最偉大的英國小說之一。班尼狄克精湛演技除了獲獎項肯定也獲原作家愛德華聖奧賓大讚，他說：「班尼狄克的表現太讓人驚豔了，作為一位小說家，我用了大量的文字與篇幅去描述角色的心理狀態，很難想像一個演員如何將這些情緒全部精準呈現，但班尼迪克完全做到了，真是不可思議。」

班尼狄克康柏拜區在劇中沉淪在酒精與藥物中。（CATCHPLAY提供）

除了班尼狄克康柏拜區，《梅爾羅斯》還找來《駭客任務》雨果威明（Hugo Weaving）與《八惡人》珍妮佛傑森李（Jennifer Jason Leigh）飾演梅爾羅斯的雙親、《王冠》安娜瑪德蕾（Anna Madeley）演出梅爾羅斯的妻子。

《梅爾羅斯》描述生在英國上流人家的派翠克梅爾羅斯，本應是人生勝利組，但卻因童年飽受父親虐待與母親漠視，以致成年後沉淪在酒精與藥物中。隨著父親逝世、母親重病，屢次力圖振作、當個愛家好男人的他，卻因為過去傷疤不斷被揭開，人生陷入清醒與墮落的無限循環。全集已於CATCHPLAY+上架中。為慶祝CATCHPLAY品牌升級並感謝消費者支持，即日起至11月底成為CATCHPLAY+標準月付會員，輸入優惠代碼「CATCHPLAYplus」即享買月送月優惠。

班尼狄克康柏拜區憑《梅爾羅斯》奪得BAFTA最佳男主角。（CATCHPLAY提供）

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