為推廣合法安全的旅館或民宿，交通部觀光局今天（23日）於台北市西門紅樓舉辦「跟著合法旅宿標章安心遊臺灣」活動，公布全新的「合法旅宿標章」，呼籲大家跟著合法旅宿標章走，讓國人、陸客與各國旅客皆可住得安全玩得放心。

觀光局副局長張錫聰表示，為讓消費者方便選擇合法旅宿，觀光局特製作「合法旅宿標章」，供合法旅宿業者使用，業者可將標章置於官網或訂房平台宣傳推廣；合法旅宿標章設計的概念，是以安心、安全為考量。

「合法旅宿標章」分為觀光旅館、一般旅館、民宿三種系統設計，打勾的圖像代表「合法」意象，視覺中央運用彩色線條勾勒出旅宿的屋頂與床鋪，象徵著安心住房，再以圓形輪廓象徵持續進步、圓滿的核心價值。每個標章中都會標示各旅館民宿的證號，不管在旅宿網或者是其他訂房平台，這個標章就是合法旅宿的象徵。

除了合法旅宿標章之外，「臺灣旅宿網」已同步新增訂房功能，除了查詢，還可以直接訂房。

本次活動結合AR科技的「玩AR瘋臺灣」網路活動，民眾可與不同造型的喔熊合照並上傳IG，或是挑戰「喔熊安心遊臺灣」互動遊戲，即日起至12月13日止，參加以上活動就有機會抽中iPhone 11、好客民宿住宿券以及四核心平板等好康獎品。詳情可上「臺灣旅宿網」（https://taiwanstay.net.tw）或「跟著合法旅宿標章安心遊臺灣」活動網站（https://taiwanstayar.yam.com/）。

(旺報 )