為了體操，來自台東縣的游朝偉運動生涯面臨數不盡的大小傷，26歲的他坦言計畫108年全國運動會是自己國內競技最後一跳，之後要退休回台東台坂國小傳承經驗，不過隨著有機會一圓奧運國手夢，他願意延長翻滾的時間。

在奧運成隊國手名單考量中，「鞍馬王子」李智凱，擅長地板和單槓唐嘉鴻，以及新秀蕭佑然是底定的3人，最後一位也是第4位成員，中華男子體操隊教練團考慮從吊環實力不錯的游朝偉和陳智郁當中擇一，對於自己是今年世錦賽協助中華隊拿到成隊奧運門票的成員之一，仍暫時無法篤定成為國手，游朝偉儘管焦慮，但也認為有競爭對手也不是壞事，「智郁學長吊環真的很強，如果他能進國家隊，或許能幫助我們較弱的項目再突破。」

游朝偉也說，希望成為台東第一位透過體操項目進軍奧運的第一人，或許能給台東在為體操夢揮灑汗水的小朋友一個憧憬，只要努力跳出佳績，就有機會在最高殿堂展現自己。

由於長期訓練、比賽，游朝偉全身是傷，腰背有著6根鋼釘及2支移動式鐵絲，逢天氣變化就會不舒服，原本計畫全運會是選手生涯最後一次翻滾，他也用吊環、單槓與雙槓3面單項銀牌、個人全能銅牌留下美好回憶，就看能否以奧運讓選手生涯有更完美落地。

(中時電子報)