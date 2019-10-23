塔利班發言人沙辛（Suhail Shaheen）表示，下週將在中國大陸舉行新一輪的阿富汗內部和平談判，對象是喀爾爾的談判代表，時間訂在10月28日至29日，不過他沒有提到確切的地點，而且談判的對象並非阿富汗總統加尼的代表。

美聯社報導，這場談判將是塔利班與喀布爾代表的首次會晤，據美國之音的報導，阿富汗政治家伊斯梅爾汗（Mohammad Ismail Khan）將前往中國大陸參與會談，包括他在內約有25名阿富汗政界人士組成的談判代表團，與塔利班的15人團舉行對談，然而，這個談判團似乎沒有阿富汗總統加尼(Ashraf Ghani)的授權。

週一，美國國務院表示，和平特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）開始與歐洲、北約就結束阿富汗戰戰爭進行新一輪談判，哈利勒扎德稍後將與俄羅斯和中國代表會晤，「討論在看到阿富汗戰爭結束方面的共同利益。」

在過去將近一年的時間裡，哈利勒扎德（Hhalilzad）代表了美國，與塔利班進行了多場對話。然而並不成功，就在9月阿富汗大選的最後階段，由於塔利班試圖以炸彈攻擊壓低投票率，恐攻事件更嚴重，甚至炸死包括包括一名美國士兵在內的十多人之後，川普憤而宣布談判無效，並加大力度對塔利班據點的攻擊。

雖然如此，川普仍希望減少在阿富汗的駐軍事，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）上週末首次對阿富汗訪問。他對記者說，他相信美軍兵力可以減少到8600人，而不影響反恐作戰。

雖然加尼成功連任總統，但是投票率相當低，而且有關欺詐和腐敗的指控，也使他的民調不高，因此加尼的執政正當性受到質疑，塔利班故意忽略他，不與他談判。

加尼的發言人塞迪奇（Sediq Sediqqi）對沙欣宣布的新一輪談詊沒有發表評論，僅表示，只有阿富汗政府代表，才有可能實現「可持續的和平」。

(中時電子報)