資深藝人余天的二女兒余苑綺，近日產下第二胎，卻被診斷出「心室中膈缺損」需要開刀；正當全家為小男嬰擔憂不捨之際，沒想到又傳出余苑綺的直腸癌復發，已從淋巴擴散至肝、肺，必須再接受化療、開刀治療。雖然余苑綺展現堅強樂觀的一面，表示會勇敢面對治療，還是令父母和親友心疼難過不已。

余苑綺在2014年被診斷出罹患直腸癌第3期，加上特殊的子宮形狀，曾被醫師認為只有百萬分之一的懷孕機會。但經歷12次化療後，成功一連生了兩胎。

然而，媒體報導，余苑綺在第二胎懷孕期間持續咳嗽4、5個月，以為只是感冒，雖然納悶為何遲遲好不了，卻礙於懷孕無法照X光，直到生產完後再檢查才發現竟是癌細胞轉移。

懷孕時荷爾蒙、代謝的改變，加上免疫力較差，可能使癌症病情持續進展；加上部分檢查受限，也會導致產後再檢查時病情加重。（圖片來源：pixabay）

懷孕到底會不會讓原本看似受到控制的癌症病情又出現變化？

中國醫藥大學附設醫院大腸直腸肛門外科主治醫師、細胞治療中心主任張伸吉表示，確實有可能，因為懷孕期間免疫力會降低，而且最主要是原本該有的正常追蹤方式會受到影響，例如忌諱照X光、電腦斷層掃描，等到生產完後再檢查通常病情會加重。

但目前有較新的自費血液游離DNA檢查，抽血檢測血液中有沒有癌細胞，觀察數據是否暴增，比一般抽血檢查癌症指數更準確，甚至比X光、電腦斷層早半年就能知道癌細胞是否出現變化，張伸吉建議懷孕期間適合用來追蹤病情。

「懷孕會遮蔽很多可以檢查的東西。」萬芳醫院婦產科主治醫師王樂明也表示，懷孕時荷爾蒙、代謝的改變，加上免疫力差，都可能使癌症病情持續進展。而且不只是10個月的孕程，如果還有餵哺母乳，都會限制追蹤檢查，或者即使做了檢查，懷孕本來就會使數據異常，如果原本就有癌症，會導致更難以判讀。

但王樂明認為，懷孕期間其實可以照X光，如果只是照1、2張，其實仍是安全的劑量，甚至10多張的一般X光輻射劑量，也是安全的。只是一般人還是不太敢照，連許多醫護人員也不替懷孕女性照X光。

王樂明就曾遇過孕婦牙痛看牙醫、要拔牙，醫護人員卻不敢替她照X光、打麻醉，最後只能被「退貨」不處理，更別說是孕婦感冒咳嗽，更不太可能照X光。

第4期轉移性大腸直腸癌患者若接受治療，5年以上存活率約25%。而且若在轉移初期，能夠手術切除腫瘤，仍然有治癒的機會。（圖片來源：pixabay）

雖然余苑綺的直腸癌已進入第4期，但張伸吉表示，除了主流的化療加上標靶治療，還是可以盡量開刀切除腫瘤，提高存活率。

張伸吉指出，大腸直腸癌第4期若完全不治療，平均存活時間約12～15個月，但若接受治療，5年存活率可提升至25％。也有統計顯示，第4期若使用化療加標靶治療，平均存活時間約32～35個月，主要視病患對化療的反應，有些病患治療後，癌細胞控制非常好，再活5、6年都不是問題；但也有病人的基因型態不好，即使化療也只存活15～18個月，可以說是幾乎沒效果。

如果加上細胞療法，張伸吉說，國內目前還沒有統計數據，但國外有文獻指出，化療搭配細胞療法，可以延長無病期（癌細胞復發的時間）。有研究發現，一組癌症病人只在切除肝臟後使用化療，9個月後又長出新腫瘤；另一組病人則在肝切除後搭配化療和細胞治療，27～28個月後才又長出新腫瘤。

張伸吉強調，即使是第4期轉移性大腸直腸癌患者，現在也不會被認為是末期病患，只要是在轉移初期，病灶腫瘤還不是太多或太大，能夠手術切除或甚至扎針進去燒死腫瘤，都有根治、治癒的機會。

懷孕期間不能進行化療、放射線治療和標靶治療，但可視情況接受局部手術治療。（圖片來源：pixabay）

不過，懷孕若確診罹癌或癌症復發，治療就真的得特別謹慎。張伸吉和王樂明都強調，孕程期間絕對禁止化療、放射線治療和標靶治療，即使要開刀也要看妊娠週數。

王樂明表示，如果懷孕15、16週就檢查出罹癌或癌症復發，一般建議放棄妊娠，直接接受治療，否則過1、2個月病情就可能出現重大變化。如果胎兒已經24週以上，這時提早娩出的存活機率已經較高，但通常會在媽媽的病情可接受範圍內，設法讓寶寶待在母體內久一點。若進入32～34週，則可儘快娩出。

張伸吉指出，開刀主要在於麻醉風險，若懷孕時癌細胞還在轉移初期、較小顆、病灶不多的階段，還是可以考慮手術局部切除，轉移到肝臟也可以扎針進去燒死癌細胞。因此，懷孕期間的轉移性癌症以局部治療為主，較能保全母胎均安。

王樂明表示，懷孕期間麻醉可能危及胎兒，若需要開刀治療，建議麻醉時間儘量在1～2小時以內，並在手術後配合安胎，過去臨床遇過孕婦盲腸炎開刀治療，安胎後胎兒仍順利足週生產，前提是必須告知孕婦和家屬治療的不確定性。

但王樂明也分享一個不幸案例，一名孕婦懷孕期間罹患子宮頸癌，極力勸阻她終止妊娠，但婦人執意生下孩子，到美國生產且未告知當地醫師她的病情，雖然順利生下寶寶，但再回台就醫時，癌細胞已嚴重轉移，腹腔遍布腫瘤，無法治療，半年後撒手人寰，留下失去母親的幼子。

(中時電子報)