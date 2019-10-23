李淳首次主演國片《陪你很久很久》，作為國際名導李安的兒子，在電影圈發展的一舉一動都備受矚目，該片與父親的《雙子殺手》同檔上映，首映會（23日）剛好遇上爸爸李安65歲的生日，李安低調現身影廳觀賞，對兒子表現：「拭目以待」，而媽媽林惠嘉也盛裝出席支持寶貝兒子，在台上對著他說：「第一，我很佩服你的勇氣和努力，第二，我很高興你眼光放遠，第三，你是我這輩子最大的禮物。」被問起先生與兒子電影同檔，手心手背都是肉，她直說2部電影內容不同，都可以支持。而兒子在該片大露屁股蛋，她則開玩笑大方回應：「我生的還可以嗎」。

李安低調現身影廳觀賞兒子李淳新片。（羅永銘攝）

媽媽林惠嘉盛裝出席支持寶貝兒子李淳新片。（羅永銘攝）

林惠嘉現身首映會 替兒子李淳站台

雖然一家人過往沒有過節的習慣，李淳透露禮物還沒準備好，過幾天會再與家人一塊慶生，也心疼父親扛票房壓力大，「最近《雙子殺手》上映，看他頭髮就知道壓力多大。這幾天有機會就多找時間可以陪伴」，看到父親為了電影努力、堅持在追求新科技，他反而對電影更有使命感，「雖然我作為演員，不需要承擔整部電影的成功或失敗，不過在導演的位置上承受更大壓力」，被問起首次擔任男主角是否壓力會變大，他坦言對自我要求高，每看一次都會挑起更多毛病。

媽媽林惠嘉擁抱支持寶貝兒子李淳。（羅永銘攝）

李淳首次擔綱男主角。（羅永銘攝）

問起是否會期待媽媽觀後感，他則以媽媽口吻搞笑模仿「隨便他啦，他想怎樣就怎樣」，他回憶從高中開始演出莎士比亞戲劇，當時國外同學的父母在演出後給孩子大大的鼓勵，但他爸媽直說「還有努力空間」，讓他感受到台灣父母對孩子的嚴格。該片25日上映。

(中時 )