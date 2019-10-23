在香港殺人兇嫌陳同佳有意來台遭到民進黨政府阻撓，受到民意大反彈之後，蔡政府慌亂地改變做法，假惺惺地派員前往押解陳嫌，卻又遭港府以司法管轄權拒絕。蔡政府邏輯顛倒的政策讓大陸的專欄作家大為驚奇，認為民進黨在這次陳嫌來台投案的政治操作根本是「反送台戳穿反送中」，讓自認撿到槍的民進黨子彈掉滿地，蔡英文受重傷。

經常在大陸撰寫台灣政情觀察的專欄作家王子建認為，整個反送中抗議肇始於民進黨政府要求將陳同佳送台，現在蔡英文又挺港人反逃犯條例，顯得前後矛盾、錯亂至極。

他說，民進黨政府尋求司法互助，又反港府制定逃犯條例，不承認兩岸一中，卻又要北京履行在一中原則下簽署的共打協議，要捍衛台灣主權，又放棄司法主權，這種進退失據的表現，說穿了是至今不想丟掉反送中這把槍，錯過繼續羞辱北京的機會。

但是，曾經支援兩岸共打協議的民進黨政府，其實早就默認了兩岸一中，在反送中問題上，曾積極要求送台的陸委會與法務部也早就自失立場。既然從一開始就是目的不純，再怎麼圓謊，都是漏洞百出。

王子建表示，媒體發佈的網路投票看，超過9成網友認為蔡政府拒絕陳同佳來台投案是傷害中華民國的司法主權，面對一面倒的民意，拒絕一個在台灣犯下重大刑案的案犯入境受審要求，還談什麼捍衛主權的表現？當反送台戳穿了反送中，也再次印證了所謂的主權牌其實是嘴炮。人必自侮而後人侮之，一個殺人棄屍的香港渣男，讓撿到槍的民進黨子彈掉滿地，這一次，蔡英文很受傷。

(中時電子報)