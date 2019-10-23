鍾德霖教官帶學生炒了一道客家小炒。（新化高中提供／劉秀芬台南傳真）

鍾德霖教官帶學生炒了一道客家小炒。（新化高中提供／劉秀芬台南傳真）

國文科老師呂幸珍則帶來了她的拿手菜－番茄炒蛋。（新化高中提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新化高中高三家政課舉辦了「老師上菜」活動，力邀老師們來示範教導一道自己的拿手菜，老師端出中西式、客家美味料理，讓學生驚喜連連，原來學校老師臥虎藏龍，個個深藏不露。

新化高中日前舉辦「老師上菜」活動，英文科老師鄭月珠帶學生煮「古早味蕃薯麵」，她說這是一道清冰箱的料理，冰箱中有什麼食材都可以拿來運用烹煮，對於即將前往外縣市就讀大學的高三生來說，是一道非常實用的料理。

歷史科老師劉建志教學生做「五行養生美味豚」結合台灣史課程－清朝移民台灣時的諺語「看戲看亂彈，吃肉吃三層」，當時台灣人覺得肉類以五花肉最為美味，而戲曲則以亂彈戲最好看，也跟學生談到五行、五色等養生概念。

國文科老師呂幸珍則帶來了她的拿手菜「番茄炒蛋」、數學科老師葉仕澤炒的「金沙咕咕雞」、歷史科老師曾惠櫻的「筊白筍炒肉絲」都讓學生也讚不絕口。

除了邀請老師來上菜，教官們也被邀露一手，江明鴻教官的紅酒燉牛肉讓學生口水直流；鍾德霖教官因為本身是客家人，所以帶學生炒了一道客家小炒，他說日後有機會，他想來教「薑絲炒大腸」。

新化高中校長許宏明表示，「老師上菜」活動讓師生關係更上一層樓，讓學生打開眼界，認識老師課堂外的另一面，畢業後都會記得這段師生同煮的美味料理及美好回憶。

(中時 )