李安與好萊塢巨星威爾史密斯（Will Smith）、知名監製傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer）日前在台5天4夜宣傳電影《雙子殺手》，雖然威爾與傑瑞已經回到美國，但其實他們在離台前仍把握最後時光，跑去台北101觀景台最高樓層Skyline 460一覽美景。威爾登上Skyline 460直呼「超壯觀」，開心擺POSE，李安則穿上威爾送他的生日禮物T-SHIRT，與傑瑞3人一起留下美好回憶。

威爾史密斯登上101觀景台，興奮與高空景致拍照。（UIP提供）

威爾史密斯登上101觀景台，興奮與高空景致拍照。（UIP提供）

接著李安與傑瑞趕往影委員會與派拉蒙影業合作的「2019台北電影學院-大師講座」，威爾充當神秘嘉賓驚喜現身。威爾幽默說，這次電影打造了一個數位版的威爾，以後他拍戲就不用挨打，還可以透過數位版的威爾來拍片賺錢，他隨即話鋒一轉：「不過怎麼兩個我主演，只領了一個人的酬勞？」傑瑞馬上補充：「數位史密斯的片酬更高！」

面對網路串流影音平台的崛起，李安特別分享小時候的娛樂只有進戲院看電影，對他而言看電影是一種儀式性的行為，「追求的是沉浸式的觀影感受，需要大螢幕、黑暗的大空間。」雖然他不排斥看網路影片，但想要感同身受的，還是得進電影院觀賞。電影昨起在台上映，這次台灣上映的版本雖沒有最高規格的3D/4K/120幀，但電影公司推出2D/24幀、3D+/60幀、IMAX 2D/24幀、IMAX 3D/60幀等4種版本，最高放映規格IMAX 3D/60幀版本只能在花蓮新天堂樂園威秀影城看到。

李安（中）與監製傑瑞布洛克海默（左3）出席大師講座，解析電影拍攝幕後。（影委會提供）

※照片中拍攝姿勢經事前規劃安排且全程有保全隨行，請勿模仿。相關活動規定依台北101觀景台為準。

(中時 )