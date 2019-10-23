汪小菲分享女兒美照。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲回覆網友。（圖／翻攝自汪小菲微博）

女星大S（徐熙媛）和汪小菲9年前結婚，育有5歲女兒小玥兒和3歲兒子汪希箖，身為女兒奴的汪小菲每次提到女兒，語氣總是十分溫柔軟萌。昨(22日)晚間他曬出女兒獨照，說為了家人把台北都混熟了，最後突然加一句「不靠譜，滅了你」，有網友問他是對誰說話，他則透露是女兒開始有了小追求者，身為前世情人的他也為此放狠話。

汪小菲過去常分享小玥兒的照片，父女倆也常在台灣走透透「約會」，昨他PO出小玥兒穿著白色短裙到公園玩的照片，可見綁著馬尾的小玥兒一回頭，舉手投足都有媽媽大S的神韻，相當有氣質又可愛，汪小菲寫下：「回台北就是為了陪家人，陪我的寶。不管怎麼樣，你老爸真是把這地兒混熟了，9年了，都是家裡的地方。」

汪小菲文中話鋒一轉，最後補上：「只是不能瞎聊我閨女。不靠譜，滅了你」，令人好奇他為何看來有點火大，汪小菲自己補充說是要「滅了不靠譜的男同學」，有人問：「是被男同學追了嗎？」汪小菲回說：「有一個小男孩」，可見對掌上明珠的疼愛和妒氣，網友笑說：「親爹都這樣，沒毛病」、「當爹保護女兒，心態可以理解」、「這要是男孩子媽媽說的話肯定被罵成壞婆婆，女兒的父親就是擔憂的老父親」、「想太多了，只是小朋友之間那種喜歡而己」。

(中時電子報)