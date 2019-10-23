【即時新聞】李淳、邵雨薇、蔡瑞雪出席電影陪你很久很久首映會

國片《陪你很久很久》今晚（23日）舉辦首映會，李淳首挑大樑攜手2位新生代人氣女星邵雨薇、蔡瑞雪聯手主演，邵雨薇以一襲純白細肩馬甲禮服現身，充滿仙氣。而蔡瑞雪則身穿鵝黃色的深V露肩洋裝，小露性感酥胸。片中演員林鶴軒（大鶴）、胡瑋杰、劉紀範（Amanda）、王家梁、反骨男孩瑋哥、海裕芬，監製唐在揚、導演賴孟傑、電影演唱宣傳曲的龔言脩等人時隔一年再度大合體，讓現場氣氛熱鬧沸騰。

電影即將上映心情難免緊張，而李淳則信心滿滿，「上映前校園口碑及學生反應很好」，被問起是否會打敗爸爸李安新片《雙子殺手》，他直說「不敢那麼貪心」，開玩笑地相揪一旁的邵雨薇等活動結束去影廳查看《雙子殺手》上座情況。而蔡瑞雪表示：「前晚太緊張，還拉了肚子，不過大家聚在一起聊天，心情也就和緩多了」。

邵雨薇以一襲純白細肩馬甲禮服現身，充滿仙氣。（羅永銘攝）

蔡瑞雪則身穿鵝黃色的深V露肩洋裝，小露性感酥胸。（羅永銘攝）

最令女主角邵雨薇印象深刻的是，有場戲她不停卡詞NG了近15次，讓一向在片場號稱「不NG王」的她相當不好意思，她表示：「那一串台詞整整有109字，還要在15秒內一口氣念完，相當不容易！」大鶴與Amanda在片中飾演主角的好麻吉，也是片中唯一順利相戀的人生勝利組，2人更在台上大方重現5秒火熱的「大銀幕初吻」，大鶴回憶該場吻戲差點把門牙撞斷，以「精蟲衝腦」的方式激動接吻，吸得很用力的，逗樂全場。

大鶴與Amanda在台上大方重現5秒火熱的「大銀幕初吻」。（羅永銘攝）

《陪你很久很久》全體劇組時隔一年再度大合體，讓現場氣氛熱鬧沸騰。（羅永銘攝）

《陪你很久很久》監製唐在揚（左）、導演賴孟傑（羅永銘攝）

首次執導電影長片的賴孟傑直說，電影在校園中獲得極佳口碑，許多同學看完還與週遭同學告白，希望電影正式上映引起一波告白潮自信期許票房破億，李淳則自爆票房破億監製會祭出重機一台，但前提條件得全裸騎車，他笑說「這樣怕被燙到啊」，一旁其他演員則起鬨說「破5000萬就全裸騎腳踏車！」不過媽媽擔心他的安危，曾對他說「你要等到我死之後才可以買！」該片25日上映。

(中時 )