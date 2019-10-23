700，下殺39折。圖：綠舞提供

綠舞一泊二食、平日雙人餐券、園區多樣超值票券。圖：綠舞提供

2019年「ITF 台北國際旅展」即將盛大展開！擁有全台唯一日式主題園區的宜蘭綠舞國際觀光飯店將在南港展覽館M1905展區開賣，祭出高CP值的住宿券及餐券，最低下殺39折起！不想出門人擠人，即日起至11月11日止推出線上旅展，免出門也能享好康，還可抽日本免費機票

綠舞人氣商品「玥-山景雙人客房一泊二食」NT$6,500（原價NT$13,156）及「蝶舞咖啡廳／舞饌日式料理平日雙人餐券＋風呂券」NT$1,580（原價NT$3,356），線上旅展獨賣至11月7日止；園區最超值「豪華湖畔Villa」，旅展價僅需NT$21,700（原價NT$55,000）即能坐擁湖畔風光與55坪獨立庭院，愜意享受龜山島海景及蘭陽平原美景。

凡於11月1日至隔年1月31日，憑旅展票券於館內住宿或消費，還能參加忍者體驗或抬神轎活動；於12月31日前入住，再贈每房「綠舞金鑽鳳梨酥」及「綠舞茗香茶禮盒」各乙盒；此外，飯店更重磅加碼，凡於旅展期間購買住宿票券，單筆消費即可抽台北至沖繩來回機票乙張，將於11月底在官網公佈2名幸運兒，讓您到綠舞體驗道地日式風情外，還送您飛到日本來趟FUN鬆小旅行！

詳細資訊請洽綠舞官網：www.dwsresort.com.tw 或訂位專線：03-960-3808轉2001

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