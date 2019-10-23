為追查蔡英文總統的論文門，網路節目主持人彭文正來到英國倫敦，找尋疑曾在LSE官網貼文章為蔡博士學位「背書」的台灣研究計畫室，卻驚人發現，LSE保全查證後竟說：沒有叫台灣研究計畫的辦公室。

彭文正在《政經關不了》質疑指出，倫敦政經學院（LSE）所謂的官網上面，貼的3篇文章稱蔡為博士（PhD in law），源頭是就台灣研究計畫。

不過，彭文正循著網頁上的地址探訪台灣研究計畫室，竟發現驚人的事實，LSE保全被問到有聽過LSE台灣研究計畫辦公室嗎？該保全回說「沒有。」查證後甚至說：「我們沒有叫台灣的辦公室，只在網上看到，其他什麼都沒有。」

彭文正表示，BILLENG網站就提到，LSE台灣研究計畫建立在2004年，是英國的單位，附屬於亞洲研究中心，亞洲研究中心已在2016年3月裁撤，原來的協同主任Steven Wang 2016年已是人類學系的退休教授。而亞洲研究中心的人員介紹，則已經稱施芳瓏為前協同主任，若亞洲研究中心沒有死灰復燃、台灣研究計畫沒有重新掛回研究中心，施芳瓏到目前為止，也就是2016年以後根本沒有任何頭銜。

彭文正點出，2016年1月16日，施芳瓏第一次發了一篇文章恭賀蔡英文博士當選台灣的總統，過了3天就有他們的網頁去援引該篇文，並放在LSE官網作為公關的地方。過了1個月又10天，亞洲研究中心就被裁撤了，他質疑說，難道是做了什麼事被發現？而亞洲研究中心裁撤之後，到2019年這中間，施芳瓏就沒再用此方式發文。那麼2019年10月8日，LSE所發出的所謂蔡有1984的法律學位的那連結，是從哪裡來的？

(中時電子報)