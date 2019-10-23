澳洲昆士蘭傳出有為數500百匹，曾經奔馳在賽馬場，為牠們主人帶來巨額獎金的賽馬，因為年老或體衰「退役」後，非但沒有受到妥善養老，竟然遭集體屠殺外銷出售或是製成飼料的悲慘命運，當地州長帕拉什丘克以「令人作嘔」和「讓人震驚」來形容，並下令有關部門已對涉事屠宰場Meramist展開調查，他說「政府不會容忍虐待動物的行為」。

據《今日俄羅斯》（RT）報導說，美國廣播公司（ABC）此前報導，澳大利亞的一些退休賽馬曾被非法運輸到各州，但它們面臨的不是被重新安置，而是在屠宰場被虐待後遭到宰殺。報導還說，這些賽馬體內的微晶片顯示，它們在被送往屠宰場之前，曾為其主人贏得過巨額賽事獎金。

賽馬在澳大利亞是一個產值達到10億美元的行業，每年大約有14000匹小馬駒為這一產業而生。

報導中說，針對這一現象，昆士蘭州政府正在對當地一個名為Meramist的屠宰場展開調查，因為其捲入了一起曾一個月內屠殺約500匹退休賽馬的駭人聽聞事件。

雖然澳洲法律並不禁止屠宰賽馬，但是談及大量退休賽馬被宰殺一事，昆士蘭州州長帕拉什丘克，這樣的現狀「令人作嘔」、「讓人震驚」，她還說，「保護動物是每個人的責任，我們的政府不會容忍虐待動物的現象」。

帕拉什丘克提到，昆士蘭州實行的是全澳洲最嚴格的反虐待動物法。此外，昆士蘭賽馬場誠信委員會也將監督此次調查。

(中時電子報)