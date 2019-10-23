李烈、柴智屏、六月、李易、姚元浩、謝承均、熊熊、陳奕、黃士杰、張又瑋等藝人23日出席中醫診所開幕活動，有趣的是，現場竟成了「病友病情分享會」，知名監製李烈自洩「不舉」秘密，原來她2年前左手曾痛到以為自己就快領殘障手冊；而一心想生第三胎的六月，則有「卵巢老化」跡象，老公李易順勢要她打消生子念頭，因為不想再經歷換尿布、夜奶痛苦育兒階段，沒想到六月竟開玩笑央求醫生：「可否開春藥給他？讓他走不出房門！」

許多藝人出席中西醫黃獻銘診所開幕。（鍼還診所提供）

六月、李易對於是否生第三胎夫妻不同調，六月開玩笑說：「我想，他不想，所應該找別人幫忙？」現在是全職媽媽的她說，雖然每天都抱怨帶小孩的辛苦，但還是覺得應該要生三個，「我堅持要生，這樣投票才會有個結果！而且生第三個已經不用自己顧，老大、老二現在在學校已經都被教導怎麼照顧小小朋友。」

六月、李易出席中西醫黃獻銘診所開幕。（鍼還診所提供）

中西醫黃獻銘為六月把脈。（林淑娟攝）

但李易則對於生第三胎興趣缺缺，很害怕育兒辛苦過程又重來一遍，尤其他心疼六月這三年為了小孩停工不拍戲，真的犧牲很大，「她很喜歡演戲卻推掉很多戲約，休息三年真的夠了！因為她太喜歡工作，又對戲劇很有熱情，應該讓她回到舞台。」他說自己明年也不打算拍戲，會把重心放在料理週邊和照顧小孩，讓六月可以重回戲劇舞台好好發揮。

熊熊也自曝「卵巢發黑」，她說自己原本身體就不好，一累健康就會出問題，曾有命理師提醒她小心腸胃及婦科，前陣子她「下巴爛掉」，以為是拍戲、主持兩邊忙太累，經好友介紹看中醫，獲知「卵巢有一邊已經發黑」，再繼續惡化恐怕會生不出小孩，這讓一直想要生雙胞胎的她覺得如晴天霹靂。她說自己的病症不像其他人都是外顯的，以為就是手腳冰冷的「寒冰戰士」，殊不知早已危及健康，幸好現在乖乖吃藥調理，希望可以「由黑翻紅」，她也考慮身體調養好後要去凍卵，「我還希望可以生出小孩！」

熊熊出席中醫診所開幕。（鍼還診所提供）

熱愛戶外活動、並熱衷賽車的姚元浩說，他曾參與國際賽車時發生車禍，導致右腳韌帶粘黏痲痹，靠著針灸右腿才迅速康復。李易兩年前在海南島出《愛玩客》外景時，從一樓半高、約3公尺高摔下，腳踝韌帶四條有三條撕裂傷，當時曾連30秒綠燈的馬路都過不了。陳奕之前拍古裝戲摔馬，他說當時手也不舉，後來才發現真正受傷的地方是腰和腿。

姚元浩出席中醫診所開幕。（鍼還診所提供）

謝承均出席中醫診所開幕。（鍼還診所提供）

已經快一年沒拍戲的謝承均，之前因為拍八點檔動作戲多，手腳經常掛彩受傷，也是常找醫生求助，這一年他沒接戲都在休息，到處旅行，投資髮品、餐酒館、茶飲店等副業有聲有色，還愛上打羽毛球，因為常運動氣色變得超好。

許多演藝圈名人出席中西醫黃獻銘診所開幕。（鍼還診所提供）

中西醫師黃獻銘在演藝圈素有明星御醫封號，他的私人診所23日開幕，演藝圈幕前幕後大咖雲集，無法到場的「哈林」庾澄慶送花祝賀，何潤東、林心如、蔡燦得等人也都錄影片祝賀。

(中時 )