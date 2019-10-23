陳鴻今年鴻運當頭，甫於8月獲聘母校明新科技大學副教授，同時擔任服務產業學院創意執行長，上周首次以學者身分榮獲馬來西亞「世界頂級廚師獎」及「最佳節目男主持人獎」兩項大獎，是台灣史上第一位獲此殊榮廚藝大師。

陳鴻身著旅法台灣設計師洪麗芬（Sophie Hong）量身打造絲質白色禮服，展現貴氣華麗風采上台領獎，馬來西亞企業家發展部部長禮端尤索夫拿督（Mohd Redzuan Yusof），以及馬來西亞世界美食協會主席Peggy張珮琪，親自頒發獎座給陳鴻。今年世界頂級廚師獎共20位獲獎者，來自亞洲、美國及歐洲各國，陳鴻是唯一台灣獲獎廚師。

2019年第三屆世界頂級美食獎及2019年第一屆世界頂級旅遊獎，上周在吉隆坡成功時代廣場酒店盛大舉行，當天有千餘人出席世界頂級廚師大獎晚宴，場面盛況空前，包括亞洲百餘位成功企業家共襄盛舉。主辦單位馬來西亞世界美食協會主席Peggy張珮琪表示，明年將率團到台灣舉辦美食交流活動。

以《阿鴻上菜》紅遍全台灣及東南亞的陳鴻，是第一位把台灣美食帶到全世界的主持人，有「亞洲美食天王」之稱。陳鴻在馬來西亞國家電視台第八波道節目《阿鴻好煮意》、《美食型男》深受歡迎，帥氣外表、專業廚藝及生動幽默口條，讓陳鴻在星馬及華人圈美食達人地位屹立不搖。

以美食節目主持人跨界進入校園當副教授，陳鴻希望傳承培養更多餐飲人才，將帶領明新科技大學的學生們出國比賽，提升台灣美食觀光產業國際觀與競爭力。

(中時 )