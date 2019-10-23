溫暖動人的國片《傻傻愛你，傻傻愛我》導演藍正龍和編劇徐譽庭昨（22日）出席電影的映後座談會，近距離和觀眾們分享拍片趣事。編劇徐譽庭表示，藍正龍想拍這部有關唐寶寶的電影好幾年了，也知道藍正龍常常會去華光育幼中心看唐寶寶們，他們的天真常常融化他的心靈，是他重要的療癒方式，徐譽庭也因此被打動了，基於堅定的友情，決定幫他寫了這個劇本，她笑稱自己只和藍正龍要劇本費一塊錢，但她解釋說：「藍正龍並沒有真的只付一塊錢，而是給了不錯的酬勞。」

藍正龍(左)和徐譽庭(右)出席《傻傻愛你，傻傻愛我》映後座談。（華映娛樂提供）

《傻傻愛你，傻傻愛我》中以「被選上的人」來形容有唐氏寶寶的家庭，其中一位罕見疾病家庭的觀眾表示，她看完覺得很有感觸，認為是一部情感非常真實的電影。徐譽庭說：「很感謝藍正龍帶她去看唐寶寶、和他們做朋友。」她表示，因為受到了唐寶寶的真心對待，又看著藍正龍和他們互動的情景，來假想出若身為他們的家人，會有怎麼樣的情緒拉扯，才能寫出如此動人的劇本，而書寫這個劇本，對她來說也是一種療癒。

《傻傻愛你，傻傻愛我》幕後工作照。（華映娛樂提供）

導演藍正龍也強調，唐氏症是不會遺傳的，希望能透過這部電影，對社會大眾唐寶寶們有更多的了解，以正常的眼光看待他們。「壞事的後面就是好事」是該片傳遞的重要正能量，編劇徐譽庭表示，這是她對人生的領悟，也是她常常拿來安慰朋友的一句話，「壞事只要突破了，就會幫助你更成長」。該片11月1日上映。

(中時 )