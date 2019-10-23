《中時電子報》網路投票今天以「吳敦義列國民黨不分區安全名單，適當嗎？」為題進行，不到10小時的投票中，有37.66%的網友認為「應該」，另有60.83%的網友認為「不應該」，1.52%網友則投「無意見」。這個數字顯示，支持讓吳敦義進入不分區安全名單的比不支持的比例差距將近一倍，雖然不是一面倒的趨勢，但顯示出一些值得國民黨擔憂的現象。

做為輔選最重要的操盤手，國民黨主席吳敦義是否列名不分區立委提名安全名單卻早早引起外界熱議，原因無他，吳敦義在此次國民黨在2020的選舉策略與布局運作飽受批評才是主因。現在國民黨候選人韓國瑜正極力掙脫民調數字束縛，開始尋救在最後不到3個月內逆轉形勢，在聲勢再度拔高之際，難道不分區立委名單要再成為韓國瑜擴大支持度的絆腳石嗎？

國民黨初選時的種種爭議中，「密室政治」最受黨員與支持者批評。此時不分區名單正是展現國民黨的改革意志與決心的最佳手段，不能再淪為被外界批評為「密室政治」的把柄。如果黨的領導人有足夠的政治企圖心，不應該讓黨員把自己送進立法院，而是要協助整個政黨把能帶動台灣政治改革的人送進立法院。因此，與其自已坐上轎子讓黨員與支持來抬，黨的領導者不如把自己列在不分區的末端，用以展現黨領導者的求勝意志，帶領大家把更多的具有理想的黨籍不分區立委送進立院。目前雖然要完全改變不分區名單已有困難，但吳敦義本人列名是否在安全名單內仍視其個人志而定。時猶未晚，一個人的作為可以號召大量支持者，吳敦義展現領導魄力，此其時矣！

(中時電子報)