陸最會賺錢景區 張家界年創收破2500億 21:332019/10/23 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張家界的戶外觀光電梯「百龍天梯」。（取自鳳凰網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「中國最會賺錢的景區」非張家界莫屬，一年平均接待遊客超過7000萬人次，旅遊產業一年創收600多億元人民幣、約合新台幣2593億元。 被譽為「世界上最美麗的峽谷之一」，張家界的戶外觀光電梯「百龍天梯」，與德國魚缸電梯、美國拱門電梯等名列「世界11大創意電梯」，成為大陸唯一上榜的電梯。2005年百龍天梯在國際建築裝飾峰會上，也被評為IAID「國際十大旅遊景觀工程」之一。 (旺報 ) #電梯 #張家界 #世界 #旅遊 #賺錢 也許您會感興趣 推薦閱讀 五福線上旅展東北亞 東南亞眾多兩萬有找行程 參加互動遊戲再抽機票 17:382019/10/19 旅遊 星座理財(10月21日～10月25日)－雙魚座（2月20日～3月20日） 安排旅遊 啟動好運 04:092019/10/20 投資理財 《翻爆旺旅遊》好玩又好拍！超人氣美景一網打盡 12:482019/10/20 生活 內行人逛哪個夜市 他一句曝真相 15:492019/10/20 日常 國泰人壽網路投保旅平險 出國旅遊棒選擇 04:102019/10/21 焦點新聞 韓樂天世界攜旅遊平台KKday 打造超值夢幻樂園體驗 09:522019/10/21 財經 政府補助秋冬國內旅遊 43％民眾心動 10:022019/10/21 財經 台灣高鐵探索館 秋季鐵道講座明起報名 10:562019/10/21 生活 赴日旅遊要留意「浣熊」颱風 旅綜險不可少 15:322019/10/21 財經 暖冬旅遊補助 43％民眾心動 04:102019/10/22 財經要聞 兩岸熱門新聞 陸嫦娥、玉兔月球探測器自主喚醒 拍回這張照片 - 兩岸 雷根號被圍 美在南海當場換將 - 焦點新聞 - 旺報 陸專欄：反送台民進黨子彈掉滿地 蔡撿槍很受傷 - 兩岸 陸官辦人民微博關閉 曾認證最高領導人胡錦濤帳號 - 兩岸 驚異奇航 陸094核潛艦上浮南海 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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