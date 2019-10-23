「中國最會賺錢的景區」非張家界莫屬，一年平均接待遊客超過7000萬人次，旅遊產業一年創收600多億元人民幣、約合新台幣2593億元。

被譽為「世界上最美麗的峽谷之一」，張家界的戶外觀光電梯「百龍天梯」，與德國魚缸電梯、美國拱門電梯等名列「世界11大創意電梯」，成為大陸唯一上榜的電梯。2005年百龍天梯在國際建築裝飾峰會上，也被評為IAID「國際十大旅遊景觀工程」之一。

(旺報 )