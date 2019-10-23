榮獲本屆金馬獎最佳新演員及最佳女配角雙料提名的新片《我的靈魂是愛做的》，今天為周末即將舉行的「同志大遊行」公布前導海報暖身。該片曾於去年「同志大遊行」時實地拍攝，一場男主角邱志宇在參加遊行時，對電影裡的「閨蜜」薛士凌大吐他愛上有婦之夫秘密的戲，讓人印象深刻。

兩人亦將於本周末重返遊行隊伍，為即將上映的電影展開宣傳，有趣的是，該海報雖以男男裸體強吻為主視覺，但畫面中強吻邱志宇的神秘「大肌肌男」，卻在拍完該場全裸戲後銷聲匿跡，完全匿名、失去蹤影，只知他叫「Jasper」，電影公司今天展開協尋「Jasper」，呼籲他周六能歸隊一同宣傳。

《我的靈魂是愛做的》公布前導海報。（海鵬提供）

今年同志大遊行即將於本周六舉行，該片演員邱志宇與前「大嘴巴」成員薛士凌（MC40），將再次出席為《我的靈魂是愛做的》展開宣傳，該片去年曾在「同志大遊行」實境拍攝，一場男主角邱志宇對「閨蜜」薛士凌大吐他不慎愛上有婦之夫秘辛的戲，兩人對「介入他人婚姻」展開一場馬路激辯。《我的靈魂是愛做的》將於12月6日正式上映。

(中時 )