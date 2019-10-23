焦慮、眩暈、心悸、胸悶……，中醫與自然療法幫你緩解自律神經失調的惱人症狀。

現代人情緒壓力大，因為自律神經失調而求助中醫或自然療法的患者愈來愈多。

中醫典籍雖然沒有「自律神經失調」這個名詞，但卻記載「七情內傷五臟」，也就是說，壓力、情緒會干擾到人體臟腑的運作，且從頭到腳都可能會出現症狀，包括「上焦區」的頭部、五官、循環及呼吸系統，「中焦區」的消化系統，「下焦區」的泌尿、生殖系統，以至於全身的皮膚、神經肌肉骨骼與精神系統。

「由壓力引發自律神經失調，是臨診的大宗，且症狀會從你原先最脆弱的地方開始發作，」高雄信安中醫診所院長張原福指出。

很多自律神經失調的患者都有焦慮不安、睡眠障礙的問題。中醫認為五臟是「廣義之腦」，心、肝、脾、肺、腎都具有些許精神、情緒功能，例如「肝主謀慮」、「脾主思」、「腎主恐」，壓力一旦侵襲五臟，除了身體不適，精神與睡眠也會連帶受到影響。

究竟自律神經失調是不是一種病？（圖片來源：pixabay）

究竟自律神經失調是不是一種病？專長於治療心理、精神疾患的張原福說，自律神經失調不是病，只是「功能失調」。明医中醫診所院長楊世敏也認為，所謂「自律神經失調」其實是陰陽長期失衡之下的結果，心神過度消耗、不斷擠壓自己，身體就會失去平衡。

「很多生理的疾病或不適，其實和心理情緒的不平衡或心靈的不平靜，有很大的關聯，」台灣全民健康促進協會理事長、美國自然醫學博士陳俊旭表示，人體各系統之間的交互作用複雜且奧妙，自律神經失調是神經系統的不平衡，和內分泌、情緒與壓力都息息相關。

自然醫學醫師把人的身心靈看為一個整體，陳俊旭發現，在紓解情緒壓力的過程中，病人的生理問題往往也跟著逐漸康復，甚至不藥而癒，例如許多人胃潰瘍反覆發作，可能都是壓力太大引起，當壓力緩解釋放後，胃潰瘍自然也就能治好。

壓力是造成自律神經失調的主因，然而每個人都有壓力，為什麼有些人特別容易身體不適？中醫師認為，這跟個人體質有關。

除了壓力以外，熬夜、睡眠不足容易造成肝鬱、陰虛陽亢體質，人就會變得焦慮不安。楊世敏提醒，體質是會遺傳的，例如媽媽懷孕過程中的壓力、睡眠及勞累程度，和孩子未來的情緒發展有極大的關係。

張原福觀察到，「陰性人格」的人比較內向羞怯、拘謹保守，容易緊張焦慮、患得患失，自我要求高卻自信心不足，她們事事追求完美，最容易受到壓力侵襲，也是自律神經失調的好發族群。

他發現，自律神經失調的患者女多於男，她們守本分、責任感重，往往盡心盡力付出、努力想達到別人的要求，卻因為失眠、不快樂、恐慌、焦煩、頭痛、眩暈、肩頸僵硬、心悸、胸悶、月經異常、頻尿或習慣性便秘等困擾前來求診。

因此，想要改善自律神經失調所帶來的種種不適症狀，必須從紓壓安神、穩定神經方面著手，才能治本。

中藥、針灸、氣功等，都可以改善自律神經失調帶來的不適。（圖片來源：pixabay）

若是因為壓力引起自律神經失調，最根本的解決之道就是找出並處理壓力源頭；壓力一降，許多自律神經失調症狀即可緩解或不再發生。

同時，中醫與自然醫學也有一些輔助治療方式，例如中藥、針灸、氣功等，都可以改善自律神經失調帶來的不適。

1.放鬆

長期處於緊繃、壓力大的環境中，可能會導致自律神經失調，因此「放鬆」顯得格外重要。

楊世敏建議不妨做「有節奏而和緩的舒展運動」，例如瑜伽、拳術、氣功、游泳（蛙式）等，或是一邊走路一邊配合呼吸（三吸三吐，走路時不要聊天），也可以一邊深呼吸，一邊雙手畫圓、高舉過頭，都有助於放鬆全身肌肉。

從自然醫學觀點，陳俊旭也非常推薦太極拳、八段錦等「身心運動」。他表示，以他過去的經驗來看，能改善自律神經失調的藥物並不多，倒不如練習氣功，使身體動作和心理意念融合，對於放鬆身心有很大助益。

2.睡眠充足、規律作息

熬夜、睡眠不足的人容易焦躁，情緒也受到影響。碰到自律神經失調的患者，楊世敏從不強調用藥，而是要求患者先改善生活習慣，例如經常熬夜的人，可以先從每天提早半小時睡覺開始做起，逐步調整作息。

3.中藥

因為自律神經失調引起的身體症狀可能各異，須依個別情況下藥，不過通常都會加強滋陰藥群，具有鎮定神經及輕微補養作用。

例如面對焦慮的病人，張原福常使用的藥材包括元參、生地、女貞子、五味子、知母、黃柏、柏子仁、酸棗仁、茯神、茯苓、丹皮、麥冬、沙參、洋參、冬蟲、玉竹、石斛、山藥等，可以滋陰、安神。

楊世敏多使用浮小麥、人參、參鬚、甘草、紅棗等，「甘麥大棗湯」是他常用的處方。

而中醫常用的龍骨、牡蠣等藥材含有鈣、鎂，有助放鬆肌肉及神經，也可以減緩自律神經失調帶來的不適，陳俊旭說。

4.穴位按摩

中醫認為，人之所以會感到焦慮，是因為心氣、心血不足，送到腦部的血液量與營養都不足導致，因此，當你突然感覺焦慮不安時，楊世敏建議按壓手指甲床兩邊的「井穴」，尤其中指、無名指，分別有心包經、心經通過，按壓後對鎮定情緒有很好的效果。

此外，平時也可按壓百會、內關、神門、陰陵泉、三陰交等穴道自我保養。

(中時電子報)