美國空軍研究實驗室（AFRL）已開發出一種新合金鋼，名為「USAF-96」，它的強度比市售鋼鐵要強上50％，可用於炸彈、飛機和戰車裝甲，以及其他軍事和商業用途。

防衛世界(Defense World)報導，這種高強度合金鋼是亞伯拉罕博士(Dr. Rachel Ann Abrahams)所開發，她在10月22日發布了USAF-96合金鋼的專利，經過測試，合金的極限抗拉強度為245 KSI(1689百萬帕)， 斷裂伸長率為13％，既堅固又強韌。

而且這種合金鋼，即使在厚度達4英寸(10公分)的情況下，也能在-40°C時表現出韌性，使其非常適用於從汽車零部件、橋樑結構，或是M1戰車的裝甲等一系列應用。

發明者表示，通常強韌的合金，需要添加昂貴的鎢、鈷和鎳。但是，USAF-96並沒有使用鈷以及鎢，因此它的原料成本是比較低的，至於實際的成分，屬於商業機密。

更優秀的是，USAF-96 合金鋼也可以製成粉末化，然後利用雷射3D列印來塑型，而且強度不變，使得它的應用範圍可以更大，也符合未來的軍事後勤體系。

美軍正在研發一種不含火藥，只憑衝擊力的鋼芯炸彈，只會砸毀特定地區，而不波及到週圍，這種新的合金鋼，顯然是鋼芯炸彈研發計畫的重點。

(中時電子報)