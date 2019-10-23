義大利媒體今天報導，一對夫婦因為被自己飼養的兩隻貓咪吵醒，兩人才倖免於難，沒有因為住家遭土石流掩埋而喪生，逃過一劫。

皮亞納（Claudio Piana）告訴「十九世紀報」（Il Secolo XIX）：「由於我們養的貓咪辛巴（Simba）與摩斯（Mose）發出噪音吵醒我們，我太太才驚醒。」

當時暴風雨狂襲義大利北部，造成一名計程車司機喪命，並迫使數十人逃離家園。

他說：「老婆發現兩隻貓正在把弄著從天花板掉落的石膏，接著我們發現牆壁有多條裂縫。」

皮亞納與妻子佩萊格里尼（Sabrina Pellegrini）住在坎波利古雷（Campo Ligure），21日晚間他們上床就寢，當時暴雨侵襲利古里亞省（Liguria ）全境，當地河水暴漲漫過河岸，沖毀橋梁引發土石流。

報導說，兩人渾然不知，像這樣的土石流早已沖毀房子的地基。

這對夫妻衝進車裡，卻發現陷入泥淖，消防隊員救了他們。

皮亞納說：「然後我兄弟打電話給我：『克勞迪歐，你家的房子垮了』。」

十九世紀報的網頁刊登的影片顯示，這棟兩層樓住宅變成一堆瓦礫。

他表示：「如今我們一無所有了，消防隊員說我們不能回屋裡，太危險了，至少辛巴與摩斯還活著。」

(中央社)