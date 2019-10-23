近日遭受國民黨立委參選人宋瑋莉的大力抨擊，立法委員蔡適應23日接受媒體訪問，回應關於選舉的看法時指出，他期待一場以政策競爭為主的選舉。蔡適應表示，這屆選舉非常競爭，包括張耿輝議員及楊石城議員等主要對手，多數有參加過立法委員選舉的經驗，透過政策、主張、理念的競爭，更符合現代選民的期待。

蔡適應說，目前立法委員的選舉期間還沒有開始，立法院的會議都照常召開，幾位對手也有議員身份，未來登記為候選人後，期待一場以政策競爭為主的選舉

蔡適應表示，這個星期五即將進行對行政院的施政總質詢，他將提出包括國道一號拓寬規畫案、大華系統交流道改善新設七堵匝道等議題，要求行政院回應地方的民意，而通勤族期待的1280定期票，在北北基生活圈的前題下，他也會在總質詢中要求交通部出面整合各種運具、票證，鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，而不是因為行政區劃而有大小眼的待遇。

最後對於宋瑋莉議員提出的問題，蔡適應競選辦公室發言人張秉鈞表示，希望宋議員先釐清自己的理念與想法是與韓國瑜市長一致，還是與柯文哲市長一致，她不到一週的時間立場三百六十度大翻轉，令人嘖嘖稱奇，到底她的政治理念是什麼？恐怕選民非常混肴，希望她能説清楚，講明白。

(中時 )