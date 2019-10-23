中國航天再傳喜報，嫦娥4號傳回一張照片

大陸的月球著陸器嫦娥4號與玉兔2號已順利通過10個月球夜晚的低溫考驗，順利自主喚醒並恢復工作。目前地面各測控站與資料接收及處理正常，著陸器搭載的各項科學儀器陸續開機進行探測工作。

據《騰訊新聞》報導，嫦娥4號著陸器10月23日5時11分自主喚醒，進入第十一月晝工作期。目前平臺能量平衡，地面測控和資料接收正常，所搭載的月表中子及輻射劑量探測儀、低頻射電頻譜儀等科學載荷將陸續開機，將繼續進行科學探測工作。

另一月球巡視器玉兔2號已於稍早的10月22日11時45分成功自主喚醒，經地面應用系統對傳回資料分析，其搭載全景相機、測月雷達、中性原子探測儀狀態良好，紅外成像光譜儀紅外波段資料正常。在本月晝工作期，玉兔2號月球車將按規劃路線開展定點探測，繼續開展包括月表形貌、物質組成和淺表層結構探測等科學探測任務。玉兔2號巡視器在10個月晝工作期累計行走289.769米。

後續，地面操作人員將繼續嚴密規劃、精心操作，確保玉兔2號走的更遠，取得更多的科學探測資料，進一步揭開月球背面的奧秘，為推動月球科學的持續發展貢獻中國的智慧、方案和力量。

(中時電子報)