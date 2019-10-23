喜歡音樂練習生曹家齊、林佳辰、黃文廷、陳水豐和呂植宇將在30日參加旺旺集團、旺旺中時媒體集團聯合新北市政府，舉行「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會。他們受邀在現場演唱去年孝親獎金獎作品〈窮孩子的母親節〉。該曲是嘻哈的風格，搭配理解父母心情的歌詞，輕鬆中又充滿愛，也是代表年輕世代的音樂，他們為了此表演，特別請舞蹈老師排舞，盼當天給大家耳目一新的感覺。

而他們平均年齡21歲，談到在叛逆期時，與父母的相處過程，林佳辰分享從小都蠻叛逆，在國中的時，為了抗議父母把他送到補習班，對父母實行為期一個禮拜的三不政策，不接觸、不妥協、不談判，「但爸媽對我總是用苦肉計，最後看到他們傷心難過我也覺得捨不得，敗給他們的苦肉計。」

曹家齊表示國中開始喜歡跳舞，但當時課業成績不好，後來與父母爭吵、討論後，父親才讓他專心的學習表演，「因為他看了我的堅持和渴望舞台的夢想，所以就一路支持我直到現在。」周祖安也提到以前因去上舞蹈課很晚回家，就會被父母罵，「後來有好好的坐下來跟他們討論對未來的規劃後，就沒有這些問題。」

此外，他們目前還未正式出道，日前就與師姐「AKB48 Team TP」一同站上台北小巨蛋演出，獲得好評，曹家齊直呼：「感覺非常的好，沒有太緊張，只想著要把自己發揮到最好。因為這是扛著公司跟前輩的面子出去，我認為經歷了這次之後，男團們都有所成長。」周祖安自認很幸運，「能在那麼大的舞台上表演，讓那麼多人看到我們的演出，行前大家做足了排練，排舞、雕舞、表情、走位。」

(中時 )