中華民國全國總工會22日在立法院舉辦「為勞工發聲—長照假相關議題研討會」時，將參選2020彰化第二選區立委、也是目前全國總工會理事長陳杰表示，勞工是資本家最大的資產，公務人員享有「待親假」，但勞工卻無，一個需要長照家庭每日看護費高達2400元，是一般勞工舞法負擔的，未來當選後將強力為勞工爭取相關「長期照護假」，讓勞工減輕負擔外還有機會盡孝道。

陳杰指出，台灣中小企業數量眾多且不乏10人以下微型企業，如全面時施長照假將對微型企業造成相當衝擊，在人力調度上也會出現問題，因此主張先從員工數50人以上企業開始實施長照假，「先爭取有假，在談經費問題」，這將是今後全國總工會的優先立場。

陳杰指出，為兼顧勞動力及長期照顧需求，「長照安排假」時間應讓勞工彈性運用，以往勞工家中長輩發生不幸，請長假往往會有被迫離職的可能，一旦勞工被迫離職，對國家而言將是三輸，除了勞工損失薪水、雇主損失優秀人才影響企業生產、對國家而言更是失去勞動力與經濟發展力。

陳杰會中也說，他日前拜訪一個需要長照的家庭，發現其看護費每日2千4百元，換言之一個月需要高達7萬2千元的支出，這絕對不是一般勞工可以負擔，未來如能推動「長照佐」或「護理佐」計畫，讓更多人參與長照工作，降低護理師負擔，未來如一個健保房配備一位護理佐，平均一個病床只需負擔6百元，將大大降低勞工負擔，日後當選立委也會強力推動相關長照修正案，讓所有人都可以享有長照福利。

(中時 )