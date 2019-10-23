日本《產經新聞》電子報報導，22日舉行的日皇德仁的「即位禮正殿之儀」，與日本沒有外交關係的台灣「台北駐日經濟文化代表處」代表謝長廷(駐日大使)也列席。日本政府因顧慮到主張「一中」的中國而沒有正式邀請台灣的代表，但有鑑於日台的友好關係，仍邀請謝長廷作為來賓出席觀禮。

產經指出，日本政府21日發表的外國元首、祝賀使節團參加者名單中沒有謝長廷的名字，但台灣外交部22日公布，謝長廷列席了。日本政府針對《產經新聞》的採訪，也承認謝長廷列席。可能是為避免中國反彈而發生影響祝賀氣氛的狀況，故並沒有積極地公布台灣代表列席之事。

香港行政長官林鄭月娥及澳門的行政長官崔世間也都參加了「即位禮正殿之儀」。外務省表示，政府對這兩位也沒有發出正式的邀請。

外務省外務報導官大鷹正人23日在記者會上說明指出，「即位禮正殿之儀的出席乃沿襲平成時的前例或參考其他(日本)政府主辦的儀式之前例。」

(中時電子報)