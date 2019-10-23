日本職棒「日本一」系列賽今（23）日繼續在東京巨蛋進行第4戰，作客的軟銀鷹隊又以4比3險勝讀賣巨人，並以4戰全勝順利封王。軟銀除了首次3連霸，也是近6年第5冠，隊史第10冠。軟銀今年是太平洋聯盟例行賽第2名，進入季後賽銳不可當，先克樂天、接著橫掃西武，總冠軍賽再橫掃巨人，共寫下10連勝佳績。

上一支締造3連霸的球隊是1990至1992年的西武隊，而軟銀從2011年起拿下6冠，打敗的對手分別是央聯的中日、阪神、養樂多、橫濱、廣島、巨人，被譽為「完全制霸」。

此役軟銀鷹隊洋將賈拉西亞在4局上揮出3分全壘打，一棒打破0比0平手僵局。巨人則在6局下由岡本和真回敬一發2分炮，追成2比3只落後1分。不過7局上軟銀又因巨人自亂陣腳，藉著內野手傳球失誤加上2支內野安打，攻下非常關鍵的第4分。

落後的巨人全力反撲，8局下丸佳浩終於敲出二壘安打，不過只追回1分，接下來後繼乏力，終場就以3比4飲恨，只能眼睜睜看著軟銀在東京巨蛋封王。

軟銀老將和田毅先發5局、無失分，拿下這場封王戰勝投，巨人的菅野智之投6.1局、失4分，其中3分是自責分，算是一場「優質先發」，仍吞下敗投。軟銀「終結者」森唯斗最後1局登板，雖投出1次四壞，最後仍以再見三振結束比賽，拿下救援成功。

巨人隊的我國球員陽岱鋼在9局下上場代打，可惜擊出游擊滾地球出局。他在這次「日本一」系列賽偶爾出場代打，但都未能敲出安打

(中時電子報)