資深媒體人陳揮文。(本報系資料照)

綠媒黑韓攻勢不斷，讓資深媒體人陳揮文今日在廣播節目中好無奈，隔空向綠媒喊話：「不要用賤招選舉可以嗎？」甚至當場放出音檔，還原韓國瑜稱要在3千公尺設升旗台真相，皺眉反問：「我想請問綠媒你不用黑的你不會做新聞不會做節目嗎？」

陳揮文今日在廣播節目中談起韓國瑜稱要在3千公尺設升旗台事件，感嘆台灣會倒不是沒原因，「因為這新聞是假的，可是呢就有一些垃圾媒體，把這新聞放大。」澄清韓國瑜沒說過每座3千公尺的山都要設升旗台，他沒這樣講。

陳揮文更忍不住搖頭歎息，向綠媒喊話不要用賤招選舉可以嗎？但他知道，這樣講對民進黨是苛求，隨後又當場放出韓國瑜升旗台事件聲音檔，果然韓清楚講著「台灣3千公尺以上的高山有好幾百座，我們盡量來做，2、300座（都設）那是不容易，但是宣揚愛國精神、宣揚愛國文化我們一定要加強。」

「我想請問綠媒你不用黑的你不會做新聞不會做節目嗎？你可不可以兩個小時不要談韓國瑜都談蔡英文，就講蔡英文有多好有多棒，這樣可以嗎？」陳揮文直指綠媒若用這種抹黑、栽贓、扭曲的手法做新聞，國家真的會倒。

(中時電子報)