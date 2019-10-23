吳克群加盟新東家「何樂音樂」，發行新作《你說 我聽著呢》社會影音小說，23日首播主題為「熱愛X人生的後勁」，並推出創作新歌〈後勁〉，主角則是美國職棒選手王建民，吳克群自認是王建民的忠實粉絲，還分享看球3步驟，先筆記所有先發場次、半夜起床看球、隔天買報紙珍藏。

吳克群說：「那是很棒的熬夜經歷，非常美妙的經驗。」被問及是否有跟王建民切磋球技？吳克群笑說：「我對棒球一竅不通，我哪敢。」他們在球場拍攝時，吳克群望著球場感嘆：「你在這邊留下多少汗，才能夠站上那樣的舞台。」談起首次站上大聯盟投出第1球，王建民表示很緊張，「站上投手丘看到滿場5萬人，腳會發抖，你沒有辦法去控制，只有看到打者跟投手，其他旁邊觀眾全部都會消失掉，連聲音都不見，有點像漫畫一樣，只會聽到球丟出嘶嘶的聲音。」

而王建民在訪談中卸下心房，把過往的糾結心境全揭露，讓吳克群當場忍不住紅了眼眶，吳克群不捨說：「我們外面看你很苦，但只有那一刻，做自己熱愛的事情才會快樂，走過高峰低谷，我終於明白是因為熱愛，讓王建民能夠再度攀回高峰，走上那個投手丘。」

(中時 )