涉嫌在台灣殺害港人女友的陳同佳有意來台受審，先前傳出陳同佳可能會搭乘晚間8時10分自香港起飛的中華航空CI920來台，但移民署稍早否認，陳同佳確認不會在今晚搭機來台，聖公會教省秘書長管浩鳴也回應媒體表示，陳同佳今晚及明日都不會啟程前往台灣自首，如稍後確實日期，會再通知傳媒。

對於陳同佳來台投案，內政部移民署與航空警察局已全程待命，做好準備，不管何時入境，都按照既定勤務規畫進行。

陳同佳去年在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修訂「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。港府宣稱，陳同佳23日出獄後，將協助他來台投案。行政院大陸委員會透過既有管道，致函、致電港府，擬派員赴香港押解陳同佳來台受審，但遭港府拒絕。

香港聖公會教省秘書長管浩鳴在接受香港媒體採訪時說，剛出獄的陳同佳「今天不會去台灣」；若赴台須獲公平審訊，而非「政治籌碼」。

(中時 )