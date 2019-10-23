駐紐西蘭奧克蘭台北經濟文化辦事處今年7月搬遷，新館與舊館距離不到一公里，但租金卻高出24％，而遷館原因竟然是因為原先租用的館舍被大陸電信設備巨頭華為購入，為防資安疑慮，不得不搬家。

立法院外交國防委員會今天審查109年度外交部預算，多名立委關切外館租金的預算編列增加。外交部官員回應表示，全球外館館舍多是租用商用不動產，隨物價指數調整，每年租金平均漲幅3-5％。

駐奧克蘭辦事處原先租用的館舍位於市中心精華地帶，不過該棟大樓2017年1越更名為「華為中心」（Huawei Center）。駐處經安全評估，且考量原有辦公空間不敷使用，外交部因此責成駐處於租約屆期前（2019年7月31日）另尋找適宜的辦公空間。駐奧克蘭辦事處已於年7月29日順利完成館舍搬遷。

外交部表示，駐處新館舍同樣位於奧克蘭市中心主要街道交叉處的精華地段，交通便利，有火車及多條公車路線可以抵達，對我國人、僑民及紐國民眾申辦文件、洽公均十分便利。另外考量駐處轄區僑胞甚多，新館舍承租面積440平方公尺（約133坪)，空間可因應駐處辦理僑務座談、領務說明會等集會的業務需求。

外交部指出，另本搬遷案經實地勘查奧克蘭市中心約20餘件辦公處所，駐奧克蘭新館舍雖位於市中心精華地段，每年每平方公尺的租金仍較多數同等級商業辦公大樓租金低廉。

(中時 )