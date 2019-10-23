蔡英文總統今天宣布明年成立「台灣設計研究院」，未來將與文化內容策進院成為台灣發展設計與軟實力的雙引擎，把設計力擴散到台灣每個角落，提升人民的生活品質，讓DIT（台灣設計）的新名詞揚名全球。

蔡英文今天出席「全國設計論壇閉幕式」指出，台灣具有旺盛的設計創新能量，「設計力」不僅是國力的展現，也是台灣下一階段國家競爭力最重要的來源。

除了設計實力之外，她說，大家也都知道，我們的製造業實力也是世界一流。台灣的資通訊技術、先進製程是全球供應鏈裡最重要的夥伴之一。政府上任3年多來，制定新的設計產業政策，推廣設計美學。把設計力融入在我們本來就很強的製造業當中。希望運用設計提升產品及服務的水準，去拓展海外市場。

蔡英文表示，這些努力的成果不但為產業帶來新的創意與活力，也帶動了整體設計產業的產值。所以，「設計力」絕對是台灣必要發展的重要國家戰略。「以前台灣是以MIT聞名世界，未來我們要有新的名詞DIT（Designed in Taiwan），揚名全球」。

今年6月，文化部成立「文化內容策進院」，希望與周邊國家，韓國、泰國、新加坡一樣，用國家隊概念支持影視音產業，或像是圖文、數位出版等等文化內容產業。蔡英文表示，為了台灣設計產業與創意經濟，從去年開始，經濟部積極籌備，讓「台灣創意設計中心」升格為「台灣設計研究院」。

她也和大家宣布一個好消息，「台灣設計研究院」將在明年正式設立，她期許台設院必須是一個跨領域合作、各界都能夠參與的平台，讓設計成為台灣整體向上提升的力量。

蔡英文指出，未來「台灣設計研究院」與「文化內容策進院」是台灣發展設計與軟實力的雙引擎，持續結合各部會的資源，中央與地方也會積極合作，將設計力擴散到台灣每個角落，提升人民的生活品質。

(工商 )