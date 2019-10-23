柯佳青在抖音平台當直播主才2個月，已累積不少鐵粉。柯佳青提供

柯佳青只要上直播間就能收到粉絲各種禮物的打賞，人氣很高。柯佳青提供

從時尚圈轉戰商界的柯佳青，登「陸」發展7年，近來又從女強人角色轉戰虛擬世界，在抖音平台成為網紅直播主，目前粉絲數近50萬，盼年底前衝破百萬目標。她7年前到大陸發展時連簡體字都看不懂，靠著拚搏精神與旺盛企圖心，除了到電影學院糾正口音、上電商營銷課、互聯網課程自我充電，現在跨界當直播主也做各方面學習，「當個直播主，接地氣及理解文化差異很重要」。

抖音是當下最流行的短視頻軟體之一，抖音有個直播小時榜，上面可以查看主播的抖音直播音浪獲得數量以及排名情況。抖音上現在最火的賺錢方式是直播音浪，「音浪」是抖音的虛擬貨幣、可用來換錢，是粉絲給直播主的打賞，我們觀看直播時可以為主播送上虛擬禮物來表達我們對他們的喜歡，直播內容愈有意思，粉絲打賞愈多表示人氣愈高，獲得的收入就愈高。

當粉絲用抖幣購買禮物送出後，直播主就會收到禮物相對應的音浪，所以抖幣最終是會轉換成抖音音浪的形式，成為直播主的收益來源。目前人民幣和抖幣兌換比例是1塊人民幣約可購買10個抖幣，柯佳青進入抖音直播才2個月，她期許自己成為音浪超過千萬，等於是擁有上百萬人民幣收入的直播主。

柯佳青有別於其他直播主只靠賣萌、賣傻、賣臉吸眼球，她憑著創業經歷和優勢將直播內容化，「作為主播除了外型，最重要的還是內涵，而不是純粹陪伴大家聊天」。每位粉絲進到直播間就熱情喊「寶寶」、「親愛的」，柯佳青笑言，過去的自己不是常把肉麻話掛嘴上的人，「剛開始我親暱的稱呼每位來我直播間的粉絲，我叫得很卡、很尷尬，花了一段時間才克服心理障礙」。

她成立「柯抖幫」，粉絲都覺得直播間內溫馨有素質，其中抖音名「一＋二=三」是她最大贊助廠商及鐵粉，對方是個高知識份子，同時經營「呼倫貝爾新大新家居」品牌老闆，曾1小時內豪氣送出近20萬台幣的禮物，讓柯佳青受寵若驚地說：「對我一個新人來說，讓我非常驚喜。」

(中時 )