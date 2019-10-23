美食外送近日颳起旋風，越來越多民眾依賴這個APP，也因此發生許多趣事。一名女網友表示，自己在半夜嘴饞，忍不住叫了熊貓外送鹹酥雞，沒想到外送員竟然是分手沒多久的前男友，讓她嚇得直呼：「下次要叫UberEats」。

女網友在《Dcard》PO文，表示半夜肚子餓，忍不住誘惑，開了熊貓APP叫了鹽酥雞來吃，檢視訂單的時候意外發現外送員名字跟前男友一樣，當時就覺得不太妙，但又想說天下沒有那麼巧的事，還在內心上演小劇場，等外送員來要虧說名字跟自己前男友一樣。

沒想到外送抵達，她開門一看，對面真的是自己前男友，兩人就這樣你看我，我看你，張嘴凝望30秒，糗的是對方一開口就說「妳換電話了？」，接著露出笑容說「原本想說電話不一樣，應該不會這麼巧，沒想到真的是妳，扯耶」。

半夜叫熊貓，外送員竟是前男友，讓女網友直呼下次要叫UberEats (圖／本報資料照)

前男友就這樣劈哩啪啦說了一大堆，最後還故作瀟灑，表示：「鹹酥雞就當作請妳的，掰啦」，讓原PO傻眼，內心不斷OS「是在X小」，直說下次一定要改用UberEats。

網友看到也笑翻：「好有畫面」、「快笑死了」、「好戲劇化的重逢」、「至少賺到免費消夜啦」、「妳根本是UberEats業配吧XD」、「不知道你們為何分手，但看描述太好笑了」。

原PO看到回覆熱烈，也加碼解釋，表示自己跟男友將往3年，交往過程平淡，上下班接送，半夜煲電話粥等情事都沒有，原以為雙方都偏好獨立生活，注重私人空間，卻意外發現對方跟學妹搞曖昧，甚至有次約聚餐，前男友遲到，理由竟然還是要先送學妹回家，讓她理智斷線，就此分手。

(中時電子報)