勤彭蓁坦言景氣不好對投資影響很大，期盼韓帶領台灣經濟起飛。(照片/游定剛 拍攝)

隨著2020總統大選腳步逼近！藍、綠人選就定位。雲南省昆明台商協會會長-勤彭蓁(23日)接受《中時電子報》專訪表示「近年兩岸經濟混亂，盼韓重返執政、藍天再現」。

力挺韓！「台灣好媳婦」勤彭蓁 盼中華民國藍天再現

來自大陸四川的勤彭蓁，擁有許多身分，雲台集團董事長、昆明台灣同胞投資企業協會會長，她是大陸人也是台灣人，18歲那年嫁到台灣，在台生活已20年，也是一位成功的企業台商。身為四個孩子的媽的勤彭蓁表示「公婆都在台灣，還是希望可回到台灣，我熱愛台灣這塊土地，因為中國傳統文化保存、風土人情都很好，我有計畫歸於返鄉投資，另一方面可陪伴公婆、照顧小孩」。勤提到「台灣近年經濟不好、風氣不好，景氣實在很蕭條，真心期盼２０２０總統大選國民黨能重返執政」。

勤坦言「近幾年台灣經濟對投資影響真的很大，希望有好的領導人讓台灣經濟能夠再起飛」。面對記者詢問「你認為台灣目前有合適的人選當總統嗎?」勤則認為「欣賞韓國瑜的激情、熱度，韓多年未在台灣服務，現在有高雄市政府、總統府這些平台能發揮，他真的迫不及待為台灣服務，讓人民過好日子」。

上任後積極推動市政的韓市長，屢遭特定媒體、人士抹黑攻擊。勤表示「抹黑攻擊真的很恐怖，民進黨只會見縫插針，黨中央人力、物力及財力都卡關他，但不會打倒我們挺韓的決心，他們越攻擊我們越挺、越抹黑越支持他」。勤氣憤表示「這些奧步的抹黑新聞事件，民進黨真的很爛，希望2020藍天再現、國民黨重返執政」。

(中時電子報)