雙11購物節前夕，阿里巴巴集團透過品牌授權英商克雷達投資有限公司台灣分公司經營的新電商購物平台《淘寶台灣》，於今日正式在台上線。《淘寶台灣》平台整合了本地與跨境商品，並結合台灣在地物流，增加多元支付選擇，及更好的服務，滿足台灣消費者購物需求。

阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示：我們期望透過攜手《淘寶台灣》優秀的電商團隊，為台灣消費者帶來簡單便捷的購物體驗，同時，我們也希望這一平台能為台灣品牌開拓一個嶄新的營銷陣地及銷售管道，為中小企業降低創業門檻，輕鬆加入電商行列。」

阿里巴巴集團首席市場官董本洪分享，透過授權品牌給優秀電商團隊克雷達經營的新電商平台《淘寶台灣》，帶給商家與消費者更好的電商體驗。(圖/淘寶台灣提供)

《淘寶台灣》針對台灣消費者設計簡單又方便的電商購物平台，消費者帳號可透過LINE、Facebook、Google帳戶快速登入，整體採繁體中文介面，商品以台幣計價，省去換算貨幣時間，並且含有多元支付選擇，如可於三大超商全家、

統一超商7-11及萊爾富進行貨到付款，或者選用信用卡支付，取貨後也擁有商城7天鑑賞期的購物保障，但目前只推出APP版。

為慶祝平台上線及雙11購物節活動，祭出多重優惠，消費者首次註冊成功送購物金，及10月24日至11月10日，《淘寶台灣》與P&G寶僑、康寧、寵愛之名等18個台灣與國際知名品牌，每日祭出一個特別優惠給消費者，最高可享全店鋪折扣3折起。

雙11購物節當天超過千萬種商品超取皆0元免運，以及「1元清空百萬購物車」活動，自11月1日至11月10日推出不同好禮的購物車，消費者只需花費1元，就有機會能清空這台購物車，把獎品帶回家，其中一台將會是價值百萬台幣的購物車，於活動期間抽出一位獨享的幸運兒，由《淘寶台灣》買單！

(中時 )