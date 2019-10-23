交通部鐵道局負責項目包括鐵道監理與新建工程，立委李昆澤今日指出，鐵道局施工出包狀況多，今年至少已發生14起事故，事故若未達運安會調查層級，就是自行調查處理，質疑是球員兼裁判。鐵道局表示，交通部設有鐵路行車事故調查小組，且交通部長林佳龍也要求，將道安會報改為運安會報，未來均會針對鐵道行車事故檢視，並邀集外部專家參與監理。

鐵道局表示，目前交通部鐵路行車事故調查小組委員共8人，包括鐵道局局長、鐵路警察局副局長及6名外聘鐵路土建、機電、營運之專家學者。為求確保調查之公正、客觀及專業，若涉及鐵道局施作工程之事故調查者，鐵道局長將迴避參與調查作業，另由其他委員推舉個案召集人。

此外，林佳龍已指示，將交通部道安會報改為運安會報，未來將就必要之鐵路相關行車事故事件進行檢視，並邀請國家運輸安全調查委員會及外部鐵路相關專家共同參與，提出改進行車安全事宜，以強化鐵路安全監理制度。

鐵道局指出，近年承辦台鐵各地立體化、雙軌化、電氣化等相關改善工程業務量遽增，今年以來因鐵道局所屬工程處施工疏失致發生14件鐵路行車事故或異常事件，確有增加趨勢，該等事件台鐵局均向鐵道局反應並要求改善。

鐵道局表示，14件行車事故或異常事件中，0509林邊站維修車正線出軌屬重大事故，另0828佳冬站運轉保安裝置異常事件經交通部鐵路行車事故調查小組討論涉及行車安全之虞，已予列案啟動調查。

其餘12件因未符合調查小組事故調查範圍，爰未啟動調查，惟仍由鐵道局要求督促所屬工程處確實改進並依契約規定督促廠商改善並辦理扣款，此外仍將透過監理機制督促臺鐵局於鐵道局工程施作區間仍應加強確認行車運轉安全。

另運安會亦針對0828佳冬站異常事件啟動調查，對於因施工疏失影響行車延誤或造成事故，經鐵道局檢討所屬工程於施工期間確有部分未落實相關品保及安衛標準作業程序之情事，鐵道局已再次檢討各項標準作業程序，並增訂高階主管督工機制、專案清查計畫並強化施工查核頻率，務期達成確保臺鐵行車安全。

(中時 )