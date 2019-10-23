殺人疑犯陳同佳今天在港刑滿出獄，原本香港方面已擬妥「沙盤推演」，特准讓陳提前在清晨6時前出獄，並搭乘「早鳥班」機來台投案，但是因為台灣立場「一變再變」而使得整個計畫作廢。

據香港《01新聞》指出，陪同陳同佳處理聯繫的牧師管浩鳴透露，本已購買今日前往台灣的機票，但由於台灣方面禁制他與陳同佳入境，因此已取消機票。

報導指出，陳同佳上個月就已經決定要到台灣「自首」（台灣認定為「投案」，下同）後，管浩鳴已著手籌備出獄後安排，原定今日乘搭最早航班（約七時起飛）赴台，並獲准批特殊安排讓陳可佳稍為提前出監，豈料台灣過去一星期突然改變立場，最終計劃告吹，目前仍未確定何時來台。

目前陳同佳在香港警方24小時「保護」，並住進警方的「招待所」，據了解，陳同佳獲准可以使用電腦、手機等物品，並與外界聯繫。報導說，雖然陳已回復自由身，但由於自首（投案）問題懸而未決，陳同佳心情一般，但自首（投案）意願未因近日爭議而有所動搖。

報導還說，陳同佳今早出獄後，公開感謝父母不離不棄支持，據悉其父母在兒子出監前不斷被傳媒跟蹤追訪，近日已離港到深圳避風頭，但不知今日有沒有回港與兒子見面。

(中時電子報)