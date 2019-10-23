一名男大生在暑假打工時，不慎摔壞女同事的iPhone Xs Max，當下女方沒有告知，直到兩個月後，男大生遭到女同事要求賠償2.5萬，令他難以接受。對此，有維修行的網友跳出來透露一些內行人才知道的秘辛。

這名男大生在Dcard發文，因為工作時不小心摔到女同事的iPhone手機，當下道歉完後，女同事也沒特別說什麼，事情因此不了了之，沒想到，2個月後離職，卻被前女同事的男友出面要求賠償2.5萬，原因竟是詢問蘋果原廠後，損壞的FACE ID只能整換新機跟自己認賠，於是女方決定要拿舊機換貼2.5萬，這讓男大生不能接受。

雖然女方也出面發文反擊，但大多數網友仍認為兩個月後才要求索賠2.5萬太奇怪。但有一名曾在iPhone維修行工作的網友以「蘋果原廠只是想賣你整新機」為題發文，他說，大家會認為手機還在保固內，拿去維修就好，但真相是「蘋果只想賣你整新機！」，因為台灣根本沒有專業的維修部門，只會送去離台灣近的新加坡整新，接著賣給下個維修的客人。

這名維修行前員工更爆料，就算第三方維修不用30分鐘就能修好，但蘋果員工只會告訴你沒辦法修，要換新機，因此建議爭執的雙方可以去第三方維修詢問，單純修理FACE ID要多少錢，「我能跟你講絕對不用25000啦，但1萬塊可能要」。

(中時電子報)