國民黨中常會今天通過不分區立委提名作業細則及時程，將首創被提名人發表1分鐘政見。黨主席吳敦義列名不分區，也引起熱議，會場外，有中常委主張吳應列第2名或安全名單邊緣，革實院長林火旺則認為「第15名合理」；會場內，中常委當面建議吳列第9名，吳則說「排名我沒意見，由提名審核小組決定」。

國民黨今天通過作業細則與時程，11月16日上午將召開中央委員會議，由210位中央委員對34位不分區被提名人行使「不同意權（被提名人不同意票數過半數即刷掉）」。有別以往中央委員直接投票，昨天通過首創安排各被提名人進行1分鐘政見發表，供投票時參考。

根據提名時程規劃，10月24、25日將函請中評委、中央委員、中央各單位、各地方黨部推薦，10月28日至11月8日組發會受理推薦或登記，11月9日至11日彙整各界推薦名單並進行黨籍、黨權、黨紀處分等相關查核工作，11日至13日召開提名審查小組、提名審核委員會會議，13日將排定名單順序提報中常會，14日在國民黨官網公開登載被提名人簡介，16日召開中央委員會議行使「不同意權」投票，通過名單18日報請吳敦義核定，18日至22日中選會受理登記期間擇日辦理登記。

今天開會前，中常委回應媒體詢問，姚江臨以「三國趙子龍帶兵打仗都騎第1個」、不分區第1名要女生，力挺吳排第2名；沈慶光則認為列在安全名單邊緣的最後一位，也能選上。

革命實踐研究院長林火旺分析，不分區立委除了口才學養之外，還須具備戰鬥力，也就是說服力。若國民黨重返執政，吳敦義列入不分區與否就沒那麼重要，依目前局勢，他贊成吳列入不分區，以拉抬氣勢，若未來總統選贏，吳也可退出，由他人遞補。但他認為吳應排在當選邊緣較適切，「15名前合理，但10名以內就較不合理，應該在11名以後。」

會場內，中常委侯彩鳳認為國民黨可拿下18席不分區，主張吳排第9名，吳急忙揮手解釋說「排名我沒意見，由提名審核小組決定。」中常委田方倫則力陳不分區應該年輕人看到希望，青年中常委李德維就是好人選。

曾永權則解釋，提名審核小組共7人，包括他以及副主席郝龍斌，中評會主席團主席林豐正、林中森、詹春柏、吳清基、蔡鈴蘭等，會將名單分專業組、政治組，依功能性、代表性及均衡性作考量來排序。

據悉，國民黨安全名單暫估14至15席，雖然今天才通過時程，但競爭早已開打，吳敦義列安全名單態勢明顯，已對本屆排名11的副主席曾永權出現排擠效應。安全名單中的1位女性新住民名額，競爭格外激烈，擔任國民黨新住民工作委員會主委的不分區立委林麗蟬，遭來自四川的昆明台商協會會長勤彭蓁強力挑戰。

林麗蟬今天在中常會，主動提報10月27日將在中央黨部，邀韓國瑜、吳敦義、張善政及各縣市新住民團體代表約200人發表「新住民政策」，當天晚間要在彰化成立「全國新住民後援會」。

勤彭蓁則以「蓁心愛台灣新住民總會」名義，明天下午搶先在台北大直美福飯店舉辦「木蘭有約、心愛台灣─贏回2020總統大選、立法委員過半」婦女誓師團結大會，吳敦義、張善政及洪秀柱都將出席。

據指出，目前幾可確定進入安全名單者，有吳敦義、全國農田水利會長林文瑞，以及排名1位機率極高的政策會執行長曾銘宗；女性呼聲高者，有警大教授葉毓蘭、名嘴鄭麗文。

(中時 )