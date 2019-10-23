周四高屏地區空品區為「紅色警示」等級。（圖/環保局）

周四（24日）東北風影響，各地早晚稍涼，中南部地區日夜溫差大。東北部地區及北部山區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

各地夜晚至晨間偏涼，氣溫20至22度間，沿海或空曠地區氣溫可能再低一些，白天北部及東半部高溫27、28度，中南部高溫可達30、31度，中南部日夜溫差偏大。

高屏地區空品區為「紅色警示」等級，在午後仍要留意因為臭氧濃度升高，空氣品質有機會達到對敏感族群不健康等級。

中央氣象局發布「天氣10日報」，今起至10月底與11月初，東北風持續影響，各地早晚涼冷，中南部地區日夜溫差大，是否降雨則要視當下的水氣多寡而定。

天氣論壇臉書粉專「台灣颱風論壇」表示，水氣時多時少，北、東晴時偶雨，背風面的中、南部持續晴朗，空氣不好。「未來一周天氣...基本上都差不多，只是水氣有時多時少。多一點，北東就會下雨；少一點，全台灣都是晴天」。

未來一周天氣概況。(圖/摘自台灣颱風論壇 FB)

(中時電子報)